Депутат Госдумы от Башкирии просит захоронить Ленина и демонтировать мавзолей

Он призвал в год столетия Октябрьской революции поставить точку в спорах захоронения Владимира Ленина и предложил похоронить вождя пролетариата согласно христианским традициям. Запрос об этом он направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет RT.

По мнению г-на Сухарева, на месте мавзолея необходимо открыть музей. Либерал-демократы также призывают избавиться и от других элементов наследия советского прошлого.

В то же время лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не поднимать данную тему. По его словам, в стране и без того есть много реальных проблем. Якобы, не надо заниматься чушью. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал провокацией предложение Сухарева. Он рассматривает эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности, цитирует его слова ИА Regnum.

Напомним, что споры о возможном выносе тела Ленина из мавзолея ведутся ещё с 80-х годов прошлого столетия.