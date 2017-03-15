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11:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Депутат Госдумы от Башкирии просит захоронить Ленина и демонтировать мавзолей

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев вновь поднял вопрос демонтажа мавзолея на Красной площади.

Он призвал в год столетия Октябрьской революции поставить точку в спорах захоронения Владимира Ленина и предложил похоронить вождя пролетариата согласно христианским традициям. Запрос об этом он направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет RT.

По мнению г-на Сухарева, на месте мавзолея необходимо открыть музей. Либерал-демократы также призывают избавиться и от других элементов наследия советского прошлого.

В то же время лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не поднимать данную тему. По его словам, в стране и без того есть много реальных проблем. Якобы, не надо заниматься чушью. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал провокацией предложение Сухарева. Он рассматривает эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности, цитирует его слова ИА Regnum.

Напомним, что споры о возможном выносе тела Ленина из мавзолея ведутся ещё с 80-х годов прошлого столетия.

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