Депутат Госдумы от Башкирии просит захоронить Ленина и демонтировать мавзолей
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев вновь поднял вопрос демонтажа мавзолея на Красной площади.
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев вновь поднял вопрос демонтажа мавзолея на Красной площади.
Он призвал в год столетия Октябрьской революции поставить точку в спорах захоронения Владимира Ленина и предложил похоронить вождя пролетариата согласно христианским традициям. Запрос об этом он направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет RT.
По мнению
В то же время лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не поднимать данную тему. По его словам, в стране и без того есть много реальных проблем. Якобы, не надо заниматься чушью. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал провокацией предложение Сухарева. Он рассматривает эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности, цитирует его слова ИА Regnum.
Напомним, что споры о возможном выносе тела Ленина из мавзолея ведутся ещё с 80-х годов прошлого столетия.