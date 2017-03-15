Начался прием конкурсных документов на пост главы Тольятти

Решение о проведении соответствующего конкурса было принято 13 марта на внеочередном заседании думы Тольятти.

Определены и конкретные требования к будущим кандидатам. Так, среди условий участия в конкурсе значатся:

наличие у кандидата гражданства РФ или гражданства иностранного государства участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;.

владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;.

наличие у кандидата высшего образования и опыта работы не менее пяти лет на руководящих должностях в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции;.

наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями гражданского законодательства и несодержание в местах лишения свободы по приговору суда;.

отсутствие иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Утвержден и перечень документов, которые необходимо подать кандидатам для участия в конкурсе. Помимо заявления, анкеты, копий личных документов, справки об отсутствии судимости, сведений о доходах, расходах, имуществе и так далее.

Претенденту нужно представить программу по развитию города. Она должна включать описание основных проблем социально-экономического развития Тольятти и комплекс предлагаемых мер по их решению.

Рассматривать документы кандидатов и осуществлять отбор будет специально созданная конкурсная комиссия, состав которой увеличен с 14 до 20 человек. 10 членов комиссии назначаются гордумой, а 10 — губернатором Самарской области.

Заявки от претендентов будут приниматься до 3 апреля. Всю дополнительную информацию по проведению конкурса можно получить в аппарате думы Тольятти.

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