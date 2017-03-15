Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы в знак протеста
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Фракция ЛДПР в среду в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Фракция ЛДПР в среду в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как
Ранее Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году.
В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!
«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: “Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале”», — сказал Неверов на заседании в среду.
Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича
Жириновский в знак протеста вывел фракцию из зала; перед этим он обрушился с угрозами на депутатов от парламентского большинства, обвинив их в том, что половина из членов фракции «Единая Россия» не по праву находится в этом зале.
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил подобные действия с «хамством на дорогах».