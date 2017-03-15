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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы в знак протеста

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Фракция ЛДПР в среду в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости думской комиссии по этике изучить высказывания руководителя фракции Владимира Жириновского в рамках «часа заявлений».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году.

В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!
Владимир ЖириновскийРуководитель фракции ЛДПР

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов призвал комиссию по этике обратить внимание на эти высказывания в адрес депутатов-единоросов.

Источник: РИА "Новости"

«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: “Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале”», — сказал Неверов на заседании в среду.

Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича
Сергей НеверовСекретарь Генсовета партии "Единая Россия"

Жириновский в знак протеста вывел фракцию из зала; перед этим он обрушился с угрозами на депутатов от парламентского большинства, обвинив их в том, что половина из членов фракции «Единая Россия» не по праву находится в этом зале.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил подобные действия с «хамством на дорогах».

Комментарии
41
Михаил
Жирик интересная личность. Не дурак. Его многие уважают. Его уважает даже оптинский старец отец Илий. Но я его все равно вижу клоуном и человеком, который кроме ля ля и одиозного хамства больше ни на что не способен.
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ilia likokeli
Жириновский бывает резок но он сказал правду уже накипела ни только у него господа и будьте со своим народам по легче
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Александр Козырев
Интересно, а когда жирика в психушку определят...???
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Жириновский увел всю свою фракцию из зала заседаний Госдумы
12:27 (мск)© Ньюстюб
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