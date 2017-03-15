Депутаты ЗакСО «осудили» Карапетяна, лишенного прав за пьяную езду, и пожалуются на него Миронову

Как рассказал Накануне.RU председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников, по итогам заседания комиссия приняла решение «осудить недостойное поведение Армена Эминовича, повлекшее за собой нарушение закона», обратить его внимание на недопустимость использования депутатского статуса для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий, а также направить информацию о случившемся главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову — «для принятия решения».

Ранее он был лишен прав управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Парламентарии «осудили» поведение Карапетяна и решили пожаловаться на него главе «Справедливой России», от которой избирался Карапетян, Сергею Миронову. Сам Карапетян на заседание мандатной комиссии не явился — прислал представителя, передает корреспондент Накануне.RU.

На ближайшем заседании ЗакСО решение мандатной комиссии доведут до сведения других депутатов областного парламента.

Любопытно, но как стало известно Накануне.RU, сам Карапетян на заседание комиссии не пришел — прислал представителя, которым оказался экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Богдан Процык. Последний, в частности, заявил, что Карапетян не был за рулем «Мерседеса».

Парламентарии поинтересовались, почему тогда народный избранник не обжаловал решение суда о лишении его прав. Ответа на этот вопрос не последовало.

Напомним, Карапетян был лишен прав управления транспортным средством на один год и семь месяцев. Также на него был наложен штраф в размере 30 тыс. руб. народный избранник решение суда не оспаривал. Инцидент с депутатом произошел в декабре прошлого года. Армен Карапетян находился за рулем «Мерседеса», который остановили сотрудники ГИБДД.

Дышать в специальный прибор и проходить медосвидетельствование народный избранник отказался, а вместо документов предъявил удостоверение депутата, заявив, что «этого будет достаточно».