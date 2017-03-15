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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: крымчане забыли украинский период как страшный сон

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости (Крым). Крымчане давно считают себя полноценными россиянами, а Крым — полноправным субъектом Российской Федерации, «забыв украинский период как страшный сон».

Об этом в ходе видеомоста Симферополь-Москва в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Для меня трехлетний период пролетел за одно мгновение. Утро-вечер-утро-вечер — и пролетели три года. Теперь мы полноценный субъект РФ, и главное — мы сохранили мир и межнациональное согласие на полуострове. Наверное, если выйдешь на улицу, то люди уже и не вспоминают тот период, как страшный сон, забыто то время», — сказал Аксенов.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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