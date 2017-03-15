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11:54 (мск), источник: Actualitati.md

Топ 10 самых коррумпированных учреждений Молдовы

В 2016 году самое большое количество актов коррупции — 119 — было зарегистрировано в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.

Источник: Actualitati.md

Такие данные содержатся в отчете Национального антикоррупционного центра.

Мы предлагаем вашему вниманию топ-10 самых коррумпированных учреждений Молдовы:

1. Финансово-банковские учреждения/ООО/АО — 110 случаев.

2. Местные органы власти, примэрии — 102.

3. Госпредприятия — 76.

4. Таможенная служба — 50.

5. Юстиция — 36 актов коррупции.

6. Медицина — 24.

7. Адвокатура — 21.

8. Образование — 12.

9. Учреждения связанные с сельским хозяйством — 9.

10. Государственные финансы (за исключением Таможни) — 8.

Всего в результате специальных следственных мероприятий офицеры НАЦ выявили и пресекли 858 преступлений, обозначив тем самым рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

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