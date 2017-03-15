Топ 10 самых коррумпированных учреждений Молдовы
В 2016 году самое большое количество актов коррупции — 119 — было зарегистрировано в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.
В 2016 году самое большое количество актов коррупции — 119 — было зарегистрировано в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.
Такие данные содержатся в отчете Национального антикоррупционного центра.
Мы предлагаем вашему вниманию топ-10 самых коррумпированных учреждений Молдовы:
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2. Местные органы власти, примэрии — 102.
3. Госпредприятия — 76.
4. Таможенная служба — 50.
5. Юстиция — 36 актов коррупции.
6. Медицина — 24.
7. Адвокатура — 21.
8. Образование — 12.
9. Учреждения связанные с сельским хозяйством — 9.
10. Государственные финансы (за исключением Таможни) — 8.
Всего в результате специальных следственных мероприятий офицеры НАЦ выявили и пресекли 858 преступлений, обозначив тем самым рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.