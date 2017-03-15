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14:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко за сохранение Евросоюза

Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет, быть беде, уверен белорусский президент.

Источник: Ежедневник.by

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что выступает за многополюсный мир и сохранение Европейского союза.

Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши “брекситы” и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить.
Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что его позиция исходит из международных государственных интересов. «Чем больше опор, тем устойчивее система».

Однако президент уточнил, что он против двойных стандартов, которые иногда можно заметить в деятельности ЕС. Если бы Европа внимательнее присмотрелась к Беларуси, то увидела бы здесь «и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей».

«Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость», — предупредил президент.

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