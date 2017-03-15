Глава РК: крупные российские компании рано или поздно зайдут в Крым

«Какие могут быть ограничения для любой крупной российской компании, хоть государственной, хоть частной формы собственности? Если Крым — российский регион, какие могут быть у кого оправдания? Регион полностью находится в российском законодательном поле, надо просто принимать волевое решение. Я уверен, что высшее руководство страны, и президент РФ, и председатель Правительства, знают обо всех этих проблемах. Считаю, руководство страны найдет правильный путь выхода из этой ситуации. Это политическое решение, которое при поддержке руководства страны все равно состоится, так или иначе», — убежден глава Республики.