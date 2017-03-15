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12:51 (мск), источник: РБК

В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний

Пропуск депутатом одного пленарного заседания за свой счет обходится ему в 17 тыс. руб., рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

17 тыс. руб. вычитают из зарплаты депутата при отгуле за свой счет, а 60 тыс. руб. — при прогуле, если депутат не зарегистрировался в зале ни утром, ни днем, ни вечером, рассказал спикер нижней палаты журналистам на брифинге. ​

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О том, что из-за вычетов за прогулы депутатам выгоднее взять отпуск за свой счет, чем прогулять заседание, РБК сообщал ранее.

По словам Володина, на пленарных заседаниях за свой счет отсутствует порядка пяти-десяти человек.

«7 марта за свой счет отсутствовали 12 человек. 10 марта — четыре человека», — добавил он. При этом спикер заверил, что с начала созыва они не зафиксировали ни одного прогульщика.

Как сообщил РБК источник в комитете по регламенту, в общей сложности с 22 февраля пленарки пропустили 17 депутатов.

Таким образом, только с 22 февраля по 10 марта парламентарии сэкономили нижней палате почти 300 тыс. руб.

Штрафы за прогулы в Думе специальными поправками в регламент ввели в ноябре.

По состоянию на 1 февраля больше всего заседаний пропустили единороссы певец Иосиф Кобзон и Александр Жупиков — по 11, ранее подсчитал РБК. На втором месте по пропускам оказались представители самой малочисленной фракции — «Справедливой России». Посещаемость депутатов от КПРФ и ЛДПР близка к 100%.

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Сэкономленные за счет пропускающих средства пока копятся, и в дальнейшем будет принято решение, куда они могут быть потрачены, заметил Володин. Он не исключил, что за их счет могут быть покрыты транспортные расходы парламентариев в регионах.

«Сегодня у нас средств на эти цели недостаточно», — признал глава нижней палаты. По подсчетам аппа​рата Думы, в год на одного депутата на обеспечение транспортом в регионах необходимо порядка 800 тыс. руб.

При этом Володин отметил, что проблема была в том, что в ряде регионов эти расходы были неоправданно завышены. Например, депутаты в Башкирии тратили примерно 4 млн руб. в год, заявил он.

В январе депутаты попросили Минфин раздать им по 700 тыс. руб. на транспорт. Парламентарии предложили схему монетизации права депутатов на пользование транспортом во время работы в регионе за счет бюджетных средств. При поездках депутата в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить ему автомобиль. Счет за пользование служебной машиной позже выставляется нижней палате.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Думаю , что опечатка ....речь не о штрафе , а о "штрафной" за прогул . Я о соточке мутненького ...Хорошо бы , чтоб "Боярышника" .
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Анастасия Милованова
~~
Самые сек,суальные девушки выезд здесь ＲＵＳＳＩＡＮ-ＷＯＭＡＮ.ＣＬＵＢ
"""""
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