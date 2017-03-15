В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний

Источник: РИА "Новости"

17 тыс. руб. вычитают из зарплаты депутата при отгуле за свой счет, а 60 тыс. руб. — при прогуле, если депутат не зарегистрировался в зале ни утром, ни днем, ни вечером, рассказал спикер нижней палаты журналистам на брифинге. ​

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О том, что из-за вычетов за прогулы депутатам выгоднее взять отпуск за свой счет, чем прогулять заседание, РБК сообщал ранее. По словам Володина, на пленарных заседаниях за свой счет отсутствует порядка пяти-десяти человек. «7 марта за свой счет отсутствовали 12 человек. 10 марта — четыре человека», — добавил он. При этом спикер заверил, что с начала созыва они не зафиксировали ни одного прогульщика. Как сообщил РБК источник в комитете по регламенту, в общей сложности с 22 февраля пленарки пропустили 17 депутатов.

Таким образом, только с 22 февраля по 10 марта парламентарии сэкономили нижней палате почти 300 тыс. руб.

Штрафы за прогулы в Думе специальными поправками в регламент ввели в ноябре. По состоянию на 1 февраля больше всего заседаний пропустили единороссы певец Иосиф Кобзон и Александр Жупиков — по 11, ранее подсчитал РБК. На втором месте по пропускам оказались представители самой малочисленной фракции — «Справедливой России». Посещаемость депутатов от КПРФ и ЛДПР близка к 100%.

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