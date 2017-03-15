Володин: все фракции Госдумы призвали Жириновского извиниться

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три фракции Госдумы — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» — призвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского принести извинения за его слова в адрес коллег-депутатов, прозвучавшие на пленарном заседании. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, акцентировав внимание, что такова позиция всех: «и левых, и правых, и центристов».

Ранее фракция ЛДПР покинула зал пленарных заседаний в знак протеста против критики эмоционального выступления их лидера Владимира Жириновского со стороны вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

«Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление во время своего выступления от фракции», — сказал глава нижней палаты парламента. «Это позиция всех фракций, которые здесь представлены», — подчеркнул он.