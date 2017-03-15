Володин: все фракции Госдумы призвали Жириновского извиниться
Лидер ЛДПР подверг критике ситуацию с выборами в Подмосковье и обвинил парламентариев от региона в том, что они «подкуплены».
Лидер ЛДПР подверг критике ситуацию с выборами в Подмосковье и обвинил парламентариев от региона в том, что они «подкуплены».
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три фракции Госдумы — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» — призвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского принести извинения за его слова в адрес
Ранее фракция ЛДПР покинула зал пленарных заседаний в знак протеста против критики эмоционального выступления их лидера Владимира Жириновского со стороны
«Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление во время своего выступления от фракции», — сказал глава нижней палаты парламента. «Это позиция всех фракций, которые здесь представлены», — подчеркнул он.
Мы исходим из того, что разбирательства в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать и, соответственно, когда есть какие-то непонятные моменты
Он пояснил, что речь идет о «некорректностях, допущенных в плане “расстрелов” и “повешений” (эти слова использовал в своем выступлении лидер ЛДПР — прим. ТАСС)». «Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому, поэтому из этого исходим», — сказал Володин.
Владимир Жириновский на пленарном заседании подверг резкой критике ситуацию с выборами в Подмосковье, а парламентариев от этого региона обвинил в том, что они «подкуплены». В ответ на протесты депутатов лидер ЛДПР вывел фракцию из зала.