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13:18 (мск), источник: ТАСС

Володин: все фракции Госдумы призвали Жириновского извиниться

Лидер ЛДПР подверг критике ситуацию с выборами в Подмосковье и обвинил парламентариев от региона в том, что они «подкуплены».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три фракции Госдумы — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» — призвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского принести извинения за его слова в адрес коллег-депутатов, прозвучавшие на пленарном заседании. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, акцентировав внимание, что такова позиция всех: «и левых, и правых, и центристов».

Ранее фракция ЛДПР покинула зал пленарных заседаний в знак протеста против критики эмоционального выступления их лидера Владимира Жириновского со стороны вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

«Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление во время своего выступления от фракции», — сказал глава нижней палаты парламента. «Это позиция всех фракций, которые здесь представлены», — подчеркнул он.

Мы исходим из того, что разбирательства в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать и, соответственно, когда есть какие-то непонятные моменты
Вячеслав ВолодинПредседатель Госдумы

Он пояснил, что речь идет о «некорректностях, допущенных в плане “расстрелов” и “повешений” (эти слова использовал в своем выступлении лидер ЛДПР — прим. ТАСС)». «Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому, поэтому из этого исходим», — сказал Володин.

Владимир Жириновский на пленарном заседании подверг резкой критике ситуацию с выборами в Подмосковье, а парламентариев от этого региона обвинил в том, что они «подкуплены». В ответ на протесты депутатов лидер ЛДПР вывел фракцию из зала.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
"Все мы здесь володины"- сказал Володин и призвал извиниться володинового Жириновского.
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