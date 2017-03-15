Сыроед закрыла заседание Рады после прихода в зал полицейских, которые подрались с нардепом

Как сообщает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты не могли объяснить, почему в Верховной Раде объявлен перерыв, но не исключали, что это связано с отсутствием на заседании председателя парламента Андрея Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко, а также небольшим количеством присутствующих в зале парламентариев.

Как передает корреспондент УНИАН, ни один депутат из фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», которые якобы просили объявить перерыв в заседании ВР, не смогли объяснить ее необходимость.