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12:35 (мск), источник: УНИАН

Сыроед закрыла заседание Рады после прихода в зал полицейских, которые подрались с нардепом

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла заседание Верховной Рады, которое началось в 10:00.

Источник: УНИАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты не могли объяснить, почему в Верховной Раде объявлен перерыв, но не исключали, что это связано с отсутствием на заседании председателя парламента Андрея Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко, а также небольшим количеством присутствующих в зале парламентариев.

Как передает корреспондент УНИАН, ни один депутат из фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», которые якобы просили объявить перерыв в заседании ВР, не смогли объяснить ее необходимость.

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