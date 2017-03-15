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12:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В полицейском главке Челябинской области новые назначения и досрочное присвоение званий

Анатолий Сабодаш назначен на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В последние несколько месяцев он исполнял обязанности начальника УЭБ и ПК.

Источник: Reuters

Кроме того, в порядке поощрения Анатолию Сабодашу досрочно присвоено звание полковник полиции. Сабодаш начинал службу в отделе полиции Каслей, где руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Затем возглавлял отдел по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В августе 2012 года Сабодаш спас мужчину из горящего дома в деревне Юшково (Каслинский район).

Кроме того, начальник полицейского глава подписал еще ряд назначений. На должность начальника Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области назначен полковник полиции Дмитрий Жаров. Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возглавил подполковник полиции Радий Искандыров.

Начальнику отдела мобилизационной подготовки и мобилизации регионального полицейского главка Валерию Кашину присвоено звание полковник внутренней службы.

Врио начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Игорь Геннадьевич Иванов вручив новые погоны сотрудникам, пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности.

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