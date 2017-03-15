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13:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермскому избиркому удалось сэкономить 12,9 млн рублей

ПЕРМЬ, 15 марта, РИА ФедералПресс. Во время прошлогодних выборов крайизбирком сэкономил 12,9 млн рублей.

Согласно информации, первоначально на проведение кампании было выделено 216,5 млн рублей, после уточнения численности избирателей в регионе сумму сократили до 215,9 млн рублей.

В итоге фактические расходы по итогам кампании составили 203 млн рублей, при этом 67% составили расходы участковых избирательных комиссий 19% — расходы 30 ТИК, выполнявших роль окружных избирательных комиссий, 14% — краевой избирательной комиссии. В бюджет вернулось 12,9 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что избирком Прикамья обновил состав консультативного общественного совета.

В работе совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов повышения явки избирателей, использования современного информационного обеспечения на выборах, вопросов соблюдения журналистской этики, новых подходов к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.

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Пермскому избиркому удалось сэкономить 12,9 млн рублей
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