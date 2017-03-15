Пермскому избиркому удалось сэкономить 12,9 млн рублей

Согласно информации, первоначально на проведение кампании было выделено 216,5 млн рублей, после уточнения численности избирателей в регионе сумму сократили до 215,9 млн рублей.

В итоге фактические расходы по итогам кампании составили 203 млн рублей, при этом 67% составили расходы участковых избирательных комиссий 19% — расходы 30 ТИК, выполнявших роль окружных избирательных комиссий, 14% — краевой избирательной комиссии. В бюджет вернулось 12,9 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что избирком Прикамья обновил состав консультативного общественного совета.

В работе совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов повышения явки избирателей, использования современного информационного обеспечения на выборах, вопросов соблюдения журналистской этики, новых подходов к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.