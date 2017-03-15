В ОП заявление Аксенова о монархии назвали антиконституционным

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил о том, что России необходима новая форма правления — монархия.

Член ОП РФ Иосиф Дискин считает, что подобные высказывания являются антиконституционными.

«Не может высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации выступать с антиконституционными заявлениями… Идеи могут обсуждаться любые, но только высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может выступать с идеями изменения российской Конституции, которой он присягал», — сказал Дискин РИА Новости.

Общественник также отметил, что подобные идеи, по его мнению, высшие должностные лица могут озвучивать уже после отставки.

Член ОП РФ Елена Сутормина также критично отнеслась к идеи Аксенова возродить монархию в РФ, отметив эмоциональность высказывания.

«Я считаю, что это больше было такое эмоциональное высказывание. У нас есть Конституция, по которой мы давно живем, у нас есть структура — президент, правительство… Самое главное — это народ России, ради него все делается, а возвращаться и делать монархию, ну, извините, мы уже прошли эти этапы», — сказала Сутормина РИА Новости.