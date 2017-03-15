СНБО решил прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО

«Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения», — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Констатируя резкую эскалацию, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины… и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать “документы” самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1−2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения», — сказал А. Турчинов по окончании заседания.
По его словам, Кабинету Министров Украины было поручено безотлагательно разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.
«Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — добавил Секретарь СНБО.
Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.
А. Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.
«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», — подытожил Секретарь СНБО.
Напомним, сегодня, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины начал экстренное заседание.
Ранее, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения.
Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.
Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения было обусловлено организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, добываемого на неподконтрольной территории.