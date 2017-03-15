СНБО решил прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО

«Констатируя резкую эскалацию, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины… и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать “документы” самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1−2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения», — сказал А. Турчинов по окончании заседания.

По его словам, Кабинету Министров Украины было поручено безотлагательно разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

«Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — добавил Секретарь СНБО.