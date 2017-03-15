Киев приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

Как заявил УНИАН секретарь СНБО Александр Турчинов, решение принято с учетом «захвата украинских предприятий и обострения ситуации безопасности в зоне АТО (антитеррористической операции.— “Ъ”)».

Совет утвердил предложение президента Украины Петра Порошенко, который предложил в качестве условия возобновления «транспортного, и не только железнодорожного», сообщения возвращение под юрисдикцию Киева «украденных украинских предприятий», на которых властями ДНР и ЛНР было введено внешнее управление.

В ходе заседания СНБО господин Порошенко подверг резкой критике предложение признать «оккупированный» статус регионов на востоке Украины. Президент предложил «другой закон, который отвечает национальным интересам Украины — закон о восстановлении территориальной целостности», заявив о приверженности минскому процессу.

Также президент Украины пообещал, что правоохранительные органы будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием. Кроме того, политик предложил оштрафовать радикалов, поскольку «действия наших блокирующих влетят Украине в копейку». «В какую именно — покажут подсчеты, и эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республикам, но и “Самопомощи”, “Батькивщине” и другим зачинщикам и промоутерам блокады», — пообещал Петр Порошенко.