Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Пьяный Порошенко показывается в совершенно непотребном виде – СМИ
РФ дает Лукашенко 14 дней: Минску грозит Майдан
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
12:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Киев приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение временно приостановить транспортное сообщение с территориями, находящимися под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как заявил УНИАН секретарь СНБО Александр Турчинов, решение принято с учетом «захвата украинских предприятий и обострения ситуации безопасности в зоне АТО (антитеррористической операции.— “Ъ”)».

Читайте также
Порошенко внес в Раду законопроект о запрете двойного гражданства

Совет утвердил предложение президента Украины Петра Порошенко, который предложил в качестве условия возобновления «транспортного, и не только железнодорожного», сообщения возвращение под юрисдикцию Киева «украденных украинских предприятий», на которых властями ДНР и ЛНР было введено внешнее управление.

В ходе заседания СНБО господин Порошенко подверг резкой критике предложение признать «оккупированный» статус регионов на востоке Украины. Президент предложил «другой закон, который отвечает национальным интересам Украины — закон о восстановлении территориальной целостности», заявив о приверженности минскому процессу.

Также президент Украины пообещал, что правоохранительные органы будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием. Кроме того, политик предложил оштрафовать радикалов, поскольку «действия наших блокирующих влетят Украине в копейку». «В какую именно — покажут подсчеты, и эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республикам, но и “Самопомощи”, “Батькивщине” и другим зачинщикам и промоутерам блокады», — пообещал Петр Порошенко.

Десять технологий, которые потрясут мир
Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь