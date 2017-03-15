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12:57 (мск), источник: 112.ua

Порошенко о перекрытии транспортного сообщения с ОРДЛО: Контролировать перемещение будут мобильные группы

Контролировать соблюдение перекрытия транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями будут добровольческие мобильные группы.

Источник: Reuters

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Правительство уже предусмотрело создание мобильных контрольных групп. К ним мы предлагаем приобщить общественность. Честные, порядочные, несудимые и невооруженные люди, которые хотят бороться с контрабандой, получат эту возможность. В первую очередь, к таким группам следует привлекать участников боевых действий. И эти группы должны обеспечивать эффективный контроль за соблюдением и исполнением решения СНБОУ.
Петр Порошенко

Ранее Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины на время полностью прекратить сообщение с неконтролируемыми территориями.

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