Аким Караганды одобрил идею строительства памятника Виктору Цою
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Аким Караганды Нурлан Аубакиров одобрил идею строительства памятника певцу Виктору Цою, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Аким Караганды Нурлан Аубакиров одобрил идею строительства памятника певцу Виктору Цою, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О своем положительном отношении к созданию памятника аким города высказался на встрече с президентом общественного фонда
«Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем полезное и доброе дело. Мы встретились с вами в канун весеннего праздника Наурыз. Пусть весна и обновление приносят тепло, радость, здоровье, а ваша инициатива станет хорошим примером для всех, кто готов к реальным переменам не на словах, а на деле!», — сказал Нурлан Аубакиров.
В свою очередь президент общественного фонда
«Памятник легенде русского рока украсит собой Караганду. Предлагаем его установить по улице Олимпийская, где и находится офис нашего фонда
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