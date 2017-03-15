Аким Караганды одобрил идею строительства памятника Виктору Цою

О своем положительном отношении к созданию памятника аким города высказался на встрече с президентом общественного фонда казахско-корейской дружбы «Ер Нур & Ника» Игнатием Тё. На этой же встрече был подписан меморандум, предусматривающий не только установку памятника, но и реализацию проекта благоустройства сквера на улице Олимпийской в Караганде.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем полезное и доброе дело. Мы встретились с вами в канун весеннего праздника Наурыз. Пусть весна и обновление приносят тепло, радость, здоровье, а ваша инициатива станет хорошим примером для всех, кто готов к реальным переменам не на словах, а на деле!», — сказал Нурлан Аубакиров.

В свою очередь президент общественного фонда казахско-корейской дружбы Игнатий Тё рассказал о том, почему считает важным появление в Караганде памятника Виктору Цою.

«Памятник легенде русского рока украсит собой Караганду. Предлагаем его установить по улице Олимпийская, где и находится офис нашего фонда казахско-корейской дружбы “Ер Нур&Ника”, — сказал Игнатий Тё. — Мы живем и работаем в Караганде, а здесь на Олимпийской расположены наши предприятия, офис. Второй дом, можно сказать. Решили приложить свои усилия для того, чтобы сделать родной и любимый город чище, красивей. Ведь стараемся не для себя, а для детей, в первую очередь. Надеемся, что это преображенное место станет любимым уголком карагандинцев и всех, кто будет приезжать в наш город», — сказал Игнатий Тё.