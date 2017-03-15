СНБО дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом

«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, о введении против них санкций», — подытожил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

После этого, вчера дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

Отметим, в Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.