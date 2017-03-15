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13:11 (мск), источник: 112.ua

СНБО дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом

СНБО дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СНБО.

Источник: 112.ua

«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, о введении против них санкций», — подытожил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

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Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

После этого, вчера дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

Отметим, в Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.

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