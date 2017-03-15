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13:20 (мск), источник: 365info.kz

Сирийская оппозиция согласилась приехать на переговоры в Астану

В ночь на 16 марта в столице Казахстана ожидается прибытие представителей сирийской вооруженной оппозиции.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

По его словам, оппозиционеры проведут консультации с экспертами стран-гарантов — России, Турции и Ирана.

— Сегодня ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов, которые завтра утром проведут консультации с экспертами стран-гарантов по вопросам перемирия, — сказал Жайнаков.

Ранее сирийские оппозиционеры заявили, что приедут в Астану только в случае удовлетворения нескольких условий. Так, они требовали перенести дату переговоров и провести их по завершению перемирия в Сирии, объявленного с 7 по 20 марта. Также повстанцы потребовали полного прекращения огня в районах, находящихся под контролем оппозиции.

Третий раунд Астанинского процесса стартовал 14 марта.

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