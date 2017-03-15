Сирийская оппозиция согласилась приехать на переговоры в Астану
В ночь на 16 марта в столице Казахстана ожидается прибытие представителей сирийской вооруженной оппозиции.
В ночь на 16 марта в столице Казахстана ожидается прибытие представителей сирийской вооруженной оппозиции.
Об этом сообщил глава
По его словам, оппозиционеры проведут консультации с экспертами
— Сегодня ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов, которые завтра утром проведут консультации с экспертами
Ранее сирийские оппозиционеры заявили, что приедут в Астану только в случае удовлетворения нескольких условий. Так, они требовали перенести дату переговоров и провести их по завершению перемирия в Сирии, объявленного с 7 по 20 марта. Также повстанцы потребовали полного прекращения огня в районах, находящихся под контролем оппозиции.
Третий раунд Астанинского процесса стартовал 14 марта.