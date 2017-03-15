Владимир Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в России

«Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям», — заявил он.
На вопрос, возможна ли монархия в Крыму, господин Песков ответил:
Монархии в отдельно взятом регионе России быть не может.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия.
«Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности», — заявил господин Аксенов. В ответ на заявление господина Аксенова председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что идея возродить в России монархический строй не имеет перспективы.
Согласно данным опроса «Левада-центра», к последнему царю Николаю II сегодня в целом положительно относятся 46% россиян, к Владимиру Ленину — 44%.