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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «весьма прохладно» относится к дискуссиям о введении монархии в стране.

Источник: AP 2017

«Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям», — заявил он.

На вопрос, возможна ли монархия в Крыму, господин Песков ответил:

Монархии в отдельно взятом регионе России быть не может.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия.

«Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности», — заявил господин Аксенов. В ответ на заявление господина Аксенова председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что идея возродить в России монархический строй не имеет перспективы.

Согласно данным опроса «Левада-центра», к последнему царю Николаю II сегодня в целом положительно относятся 46% россиян, к Владимиру Ленину — 44%.

Комментарии
35
А Б
Интересно, как бы на идею введения монархии в России ВВП отнёсся в том случае, если бы Аксенов заявил, что в роли нового монарха он видит Путина?
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А Б
Никого. Если после социализма ещё можно было как-то вернуться к капитализму, образно говоря, то уж к монархии вряд ли получится.
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Свин .
крымские чудят - генпрокурор мурку в эфире лабает , борец за свободу по царизму затосковал - широкие люди
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