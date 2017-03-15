Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы без Жириновского

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фракции ЛДПР, Жириновский не собирается извиняться за свои высказывания в адрес депутатов, прежде всего, единороссов.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов после утренних заявлений Жириновского призвал разобраться с высказываниями лидера фракции ЛДПР думской комиссии по этике; а председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил слова Жириновского с «хамством на дорогах».

После того, как либерал-демократы ушли из зала, Володин сообщил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призывают Жириновского извиниться за высказывания в адрес депутатов о грозящих им «расстрелах и повешениях». По словам спикера, соответствующее предложение поступило от всех трех фракций, и эта позиция и левых, и правых, и центристов.