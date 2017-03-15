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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы без Жириновского

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Фракция ЛДПР в среду днем вернулась в зал пленарных заседаний после утреннего демарша, когда Владимир Жириновский вывел ее из зала, сам лидер партии пока на пленарное заседание после перерыва не пришел.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фракции ЛДПР, Жириновский не собирается извиняться за свои высказывания в адрес депутатов, прежде всего, единороссов.

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Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов после утренних заявлений Жириновского призвал разобраться с высказываниями лидера фракции ЛДПР думской комиссии по этике; а председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил слова Жириновского с «хамством на дорогах».

После того, как либерал-демократы ушли из зала, Володин сообщил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призывают Жириновского извиниться за высказывания в адрес депутатов о грозящих им «расстрелах и повешениях». По словам спикера, соответствующее предложение поступило от всех трех фракций, и эта позиция и левых, и правых, и центристов.

В свою очередь, заместитель секретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что фракция ЛДПР в полном составе по приказу Жириновского покинула зал не из-за политических разногласий, а именно из-за сделанного Неверовым замечания в адрес лидера ЛДПР, и подчеркнул, что нельзя в пылу дискуссии оскорблять коллег.

Комментарии
3
Игорь Рогов
Неверова к Вышке!!!
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Игорь Рогов
Жирик давай жги дльше, народ возбудился и кипит. Должна быть буржуазная революция и точка!!!
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Ольга Лысенко
Нашла коса на камень. О. Пушкина и ВВ.Жириновский.
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Извиняться не собираюсь: фракция ЛДПР вернулась в зал без Жириновского
13:57 (мск)© Ньюстюб
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