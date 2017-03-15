Осталеп: Молдова нуждается в большем числе патриотов

Заседание от 14 марта, в котором участвовал Валерий Осталеп, было сосредоточено на проблемах государственной безопасности, но эксперт осветил этот вопрос многогранно, особо подчеркнув то, что может сделать сегодняшняя молодежь, чтобы возродилась экономика, чтобы политический класс стал более ответственным и последовательным и чтобы молодые люди не уезжали из страны.

По словам Осталепа, самой большой проблемой, связанной с безопасностью молдавского государства, на данный момент является политический класс, а молодежь имеет всю необходимую силу для того, чтобы это изменить путем участия и проявления критического отношения ко многим заявлениям политиков.

Кроме того, эксперт отметил, что утечка мозгов из Молдовы уже имеет свои последствия, и граждане, особенно молодые люди, несут прямую ответственность за решение этой проблемы. Таким образом, вовлеченность, уверенность в себе, развитие чувства патриотизма — это те факторы, которые могут способствовать прекращению процесса массовой миграции.

Молодые люди задавали эксперту многочисленные вопросы, и в ответ на один из вопросов по проблеме русско-молдавского двуязычия и его влияния на безопасность государства и общества эксперт отметил, что исторически в Молдове проживают несколько этнических групп и ее народ состоит из всех них, в том числе этнических молдаван. Поэтому знание нескольких языков является огромным преимуществом для молодых молдаван, в том числе с точки возможностей для изучения зарубежных научных источников, для взаимодействия и общения с широким кругом людей и преимуществом для устройства на работу как в Молдове, так и за рубежом. А чтобы молдавский язык знали все этнические меньшинства, проживающие в Молдове, необходимы специальные инвестиции, без провоцирования социальных конфликтов в рамках этого клише и без истерики вокруг этой темы.

Гость проекта iExpert, проводимого по инициативе молодежного движения «Потомки Штефана», призвал молодых людей к более активному участию во всех экономических, политических, социальных и культурных процессах в стране, потому что только так можно будет добиться качественных изменений, которые принесут пользу всему молдавскому народу.

Отметим, что в ходе следующей сессии iExpert молодые люди совершат ознакомительный визит в администрацию президента Республики Молдова, где они ознакомятся с деятельностью, полномочиями и основными функциями этого государственного института.