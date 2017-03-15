Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Климкин назвал РФ посмешищем для всего мира из-за суда в Гааге
Меркель назвала причину отмены намеченной встречи с Трампом
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Пьяный Порошенко показывается в совершенно непотребном виде – СМИ
РФ дает Лукашенко 14 дней: сценарий Майдана в РБ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Витамин С оказался противораковым средством
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:26 (мск), источник: Noi.md

Осталеп: Молдова нуждается в большем числе патриотов

Бывший заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Валерий Осталеп, гость проекта iExpert, инициированного молодежным движением «Потомки Штефана», отметил, что в основе многих трудностей, с которыми сталкивается сегодня Молдова, лежит проблема человеческого фактора.

Источник: Noi.md

Заседание от 14 марта, в котором участвовал Валерий Осталеп, было сосредоточено на проблемах государственной безопасности, но эксперт осветил этот вопрос многогранно, особо подчеркнув то, что может сделать сегодняшняя молодежь, чтобы возродилась экономика, чтобы политический класс стал более ответственным и последовательным и чтобы молодые люди не уезжали из страны.

По словам Осталепа, самой большой проблемой, связанной с безопасностью молдавского государства, на данный момент является политический класс, а молодежь имеет всю необходимую силу для того, чтобы это изменить путем участия и проявления критического отношения ко многим заявлениям политиков.

Кроме того, эксперт отметил, что утечка мозгов из Молдовы уже имеет свои последствия, и граждане, особенно молодые люди, несут прямую ответственность за решение этой проблемы. Таким образом, вовлеченность, уверенность в себе, развитие чувства патриотизма — это те факторы, которые могут способствовать прекращению процесса массовой миграции.

Молодые люди задавали эксперту многочисленные вопросы, и в ответ на один из вопросов по проблеме русско-молдавского двуязычия и его влияния на безопасность государства и общества эксперт отметил, что исторически в Молдове проживают несколько этнических групп и ее народ состоит из всех них, в том числе этнических молдаван. Поэтому знание нескольких языков является огромным преимуществом для молодых молдаван, в том числе с точки возможностей для изучения зарубежных научных источников, для взаимодействия и общения с широким кругом людей и преимуществом для устройства на работу как в Молдове, так и за рубежом. А чтобы молдавский язык знали все этнические меньшинства, проживающие в Молдове, необходимы специальные инвестиции, без провоцирования социальных конфликтов в рамках этого клише и без истерики вокруг этой темы.

Гость проекта iExpert, проводимого по инициативе молодежного движения «Потомки Штефана», призвал молодых людей к более активному участию во всех экономических, политических, социальных и культурных процессах в стране, потому что только так можно будет добиться качественных изменений, которые принесут пользу всему молдавскому народу.

Отметим, что в ходе следующей сессии iExpert молодые люди совершат ознакомительный визит в администрацию президента Республики Молдова, где они ознакомятся с деятельностью, полномочиями и основными функциями этого государственного института.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы без Жириновского
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь