Мосгордума приняла Генплан Новой Москвы до 2035 года
Численность населения присоединенных территорий возрастет на 1,7 миллиона человек.
Численность населения присоединенных территорий возрастет на 1,7 миллиона человек.
Депутаты Московской городской думы на заседании в среду, 15 марта, приняли поправки в столичный закон «О Генеральном плане Москвы», касающиеся развития присоединенных территорий до 2035 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Площадь присоединенных территорий составляет 146 тысяч гектар, что в полтора раза больше “старой” Москвы. В старых границах города проживает 12 миллионов человек, а численность населения Новой Москвы возрастет на 1,7 миллиона человек», — сказала на заседании глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что приоритетом в развитии Новой Москвы станет повышение качества жилищного фонда, сохранение индивидуальной застройки, а также благоустройство территорий и формирование безбарьерной среды.
Помимо этого, планируется создание новой деловой инфраструктуры, а также различных производственных кластеров.
В соответствии с принятыми поправками, на присоединенных территориях до 2035 года построят 110 школ на 163 тысяч учеников, 300 детских садов на 82 тысячи мест, 30 поликлиник, 20 стационаров и 100
Протяженность дорог в Новой Москве в ближайшие 18 лет должна превысить две тысячи километров. Плотность железнодорожной сети возрастет до 3,8 километра на квадратный километр. Имеются планы модернизации системы радиальных автодорог, которые включают в себя реконструкцию уже построенных магистралей, а также возведение новых. Среди них восточный дублер Калужского шоссе, трасса Солнцево — Бутово — Видное, дорога Пенино — Шарапово.
Генплан предусматривает развитие системы поперечных направлений, включая магистральные улицы общегородского значения. Среди них направления Внуково — Астафьево — Щербинка, а также Минское шоссе — Троицк — Щаповское.
К 2035 году в Новой Москве появятся 87 транспортных развязок, среди которых 12 путепроводов через железные дороги. Также на присоединенных территориях проложат 72 километров линий метро с 33 станциями. Планируется развитие скоростного трамвая, протяженность направлений которого к 2035 году должна составить 297 километров.
Кроме того, Генплан предусматривает развитие инженерной инфраструктуры, а также экологические мероприятия и меры по сохранению объектов культурного наследия.
Юлиана Княжевская отметила, что проект Генплана прошел публичные слушания и был согласован со всеми заинтересованными органами власти федерального и регионального уровней, а также с муниципалитетами.