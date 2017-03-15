Мосгордума приняла Генплан Новой Москвы до 2035 года

Депутаты Московской городской думы на заседании в среду, 15 марта, приняли поправки в столичный закон «О Генеральном плане Москвы», касающиеся развития присоединенных территорий до 2035 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Площадь присоединенных территорий составляет 146 тысяч гектар, что в полтора раза больше “старой” Москвы. В старых границах города проживает 12 миллионов человек, а численность населения Новой Москвы возрастет на 1,7 миллиона человек», — сказала на заседании глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что приоритетом в развитии Новой Москвы станет повышение качества жилищного фонда, сохранение индивидуальной застройки, а также благоустройство территорий и формирование безбарьерной среды.

Помимо этого, планируется создание новой деловой инфраструктуры, а также различных производственных кластеров.