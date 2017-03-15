Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
16:00 (мск), источник: Мослента

Мосгордума приняла Генплан Новой Москвы до 2035 года

Численность населения присоединенных территорий возрастет на 1,7 миллиона человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Депутаты Московской городской думы на заседании в среду, 15 марта, приняли поправки в столичный закон «О Генеральном плане Москвы», касающиеся развития присоединенных территорий до 2035 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Площадь присоединенных территорий составляет 146 тысяч гектар, что в полтора раза больше “старой” Москвы. В старых границах города проживает 12 миллионов человек, а численность населения Новой Москвы возрастет на 1,7 миллиона человек», — сказала на заседании глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что приоритетом в развитии Новой Москвы станет повышение качества жилищного фонда, сохранение индивидуальной застройки, а также благоустройство территорий и формирование безбарьерной среды.

Помимо этого, планируется создание новой деловой инфраструктуры, а также различных производственных кластеров.

В результате, к 2035 году количество рабочих мест в Новой Москве достигнет одного миллиона.

В соответствии с принятыми поправками, на присоединенных территориях до 2035 года построят 110 школ на 163 тысяч учеников, 300 детских садов на 82 тысячи мест, 30 поликлиник, 20 стационаров и 100 культурно-досуговых объектов.

Протяженность дорог в Новой Москве в ближайшие 18 лет должна превысить две тысячи километров. Плотность железнодорожной сети возрастет до 3,8 километра на квадратный километр. Имеются планы модернизации системы радиальных автодорог, которые включают в себя реконструкцию уже построенных магистралей, а также возведение новых. Среди них восточный дублер Калужского шоссе, трасса Солнцево — Бутово — Видное, дорога Пенино — Шарапово.

Читайте также
В Подмосковье на строительство учебных заведений выделят 150 млрд рублей

Генплан предусматривает развитие системы поперечных направлений, включая магистральные улицы общегородского значения. Среди них направления Внуково — Астафьево — Щербинка, а также Минское шоссе — Троицк — Щаповское.

К 2035 году в Новой Москве появятся 87 транспортных развязок, среди которых 12 путепроводов через железные дороги. Также на присоединенных территориях проложат 72 километров линий метро с 33 станциями. Планируется развитие скоростного трамвая, протяженность направлений которого к 2035 году должна составить 297 километров.

Кроме того, Генплан предусматривает развитие инженерной инфраструктуры, а также экологические мероприятия и меры по сохранению объектов культурного наследия.

Юлиана Княжевская отметила, что проект Генплана прошел публичные слушания и был согласован со всеми заинтересованными органами власти федерального и регионального уровней, а также с муниципалитетами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как застраивается Новая Москва
11 марта© Ньюстюб
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь