Новосибирский губернатор поручил усилить меры по подготовке к половодью

Главы районов Новосибирской области рассказали губернатору Владимиру Городецком о готовности к предстоящему весеннему таянию снега. По предварительным данным, в этом году вода в большинстве рек региона поднимется выше нормы, что вызовет повышенный приток воды в Новосибирской водохранилище. Максимальный уровень реки Обь в районе Новосибирска может составить 405 сантиметров.

«Сегодня идет выработка Новосибирского водохранилища, сброс воды в почти два раза превышает ее приток, при этом мы должны выйти на минимальную отметку к 10 апреля. Таким образом, водохранилище будет максимально подготовлено к накоплению паводковых вод», — отметил по итогам совещания Владимир Городецкий.

Также губернатор ознакомился с комплексной системы экстренного оповещения населения и оценил ее эффективность. Напомним, что также сегодня губернатор посетил выставку спецтехники МЧС, которая прошла на площади Ленина.

«Думаю, что оснащенность в нашем региональном управлении неплохая. Тем не менее, я дополнительно рассмотрю заявку МЧС по Новосибирской области на наращивание средств, необходимых для осуществления оперативных мер, необходимых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций» — отметил Губернатор, отвечая на вопросы представителей СМИ о готовности региона к периоду паводка.

По итогам поездки Владимир Городецкий поручил принять все меры, чтобы исключить угрозу подтопление домов внутри городских поселений.