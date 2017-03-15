«Сидите, как овцы, и помалкивайте»
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу депутатской этики.
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу депутатской этики.
Сегодня фракция ЛДПР устроила демарш, покинув зал заседаний Госдумы. Это произошло после того, как
Во время «часа заявлений» в Госдуме лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал нарушения на выборах в городе Руза Московской области.
Как рассказал «Ъ» первый зампред фракции Вадим Деньгин, в этот момент из зала донесся выкрик единоросса Оксаны Пушкиной: «Руки прочь от Московской области (госпожа Пушкина представляет этот регион — “Ъ”)!».
«Оксана Пушкина, подруга жены губернатора области. Говорит, не трогайте Московскую область. Что не трогать? Так таких у нас 85 (регионов — «Ъ»). Ничего трогать нельзя, — ответил Владимир Жириновский.
“Единую Россию” трогать нельзя. Сидите, как овцы, и помалкивайте. Мы не овцы. Мы критиковали выборы, у нас тысячи исков, половина депутатов незаконно сидят здесь. Сто раз будем говорить: бандиты и воры в Московской области, а депутаты от нее тоже коррумпированы. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я буду вас расстреливать и вешать!
В ответ на это
«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими, — заявил господин Неверов.— Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: “Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале!”».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал его, сравнив подобные высказывания с хамством на дорогах. После этого фракция ЛДПР покинула зал заседаний в полном составе.
«Мы к каждому относимся уважительно, мы ведь все народные избранники. Но никогда во фракции ЛДПР никто не кричал с места, когда выступали Васильев, Неверов, Зюганов,
После перерыва фракция вернулась к работе в зал заседаний, однако без Владимира Жириновского.
В 2015 году фракция ЛДПР покинула зал заседаний Госдумы после аналогичного конфликта с депутатом от «Единой России» Ириной Родниной. Она сопровождала выступление Владимира Жириновского громкими репликами из зала, после чего он ответил: «Помолчите! Бессовестная, сидишь здесь, фигуристка… Молчать нужно, сидеть, лидер партии выступает». Тогда единоросс Вячеслав Лысаков направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова лидера ЛДПР, однако рассматривать вопрос правоохранители отказались.
Думские фракции покидают зал заседаний по политическим мотивам крайне редко. В 2012 году во время отчета перед Госдумой премьера Владимира Путина (уже избранного президентом) депутаты «Справедливой России» вышли с пленарки в знак протеста против того, как господин Путин ответил по поводу голодовки партийного кандидата в мэры Астрахани Олега Шеина. Господин Шеин оспаривал итоги выборов, а господин Путин удивился, что он не обратился в суд.
В 2009 году все три оппозиционные фракции Госдумы — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — устроили демарш в знак протеста против итогов прошедших региональных выборов, прежде всего в Мосгордуму.
Сейчас
Екатерина Гробман