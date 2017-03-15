Валентина Мурзаева вновь вызывали в полицию на допрос

Вызвали активиста на допрос по тому же ролику, который он опубликовал в «Вконтакте» в октябре 2014 года, где по ходу видеоролика демонстрировалась нацистская символика.

Напомним, 27 февраля Дзержинский районный суд уже привлёк Мурзаева к административной ответственности за размещение этого ролика по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганада либо публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики» и приговорил к выплате штрафа в размере 1 тыс. руб.

Как поясняют в демкоалиции, теперь Мурзаева будут судить за тот же самый ролик, но уже за свастику, которая присутствует в нём.

В демкоалиции не исключают, что повторный вызов Мурзаева в полицию связан с организацией митинга против коррупции, который запланирован на 26 марта и пройдёт в Перми, если его проведение будет согласовано.