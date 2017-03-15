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14:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Адвокат вице-мэра Уфы прокомментировала обвинение Александра Филиппова

Адвокат первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова Зульфия Акбашева прокомментировала ProUfu.ru подробности скандального обвинения в налоговом преступлении.

Напомним, чиновника подозревают в неуплате налога в размере 3,7 млн руб. По словам Акбашевой, 10 марта 2017 года Советский районный суд Уфы отменил постановления о прекращении уголовного дела, связанного с вице-мэром. Решение вступило в силу в момент оглашения его судом и означает, что с момента его оглашения любые следственные действия по делу должны быть прекращены.

«Несмотря на это, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Самойлов М. М. присутствовавший на суде и знавший о вынесенном решении, после суда направился в 21-горбольницы г. Уфы для дальнейшего проведения следственных действий.

А 14 марта данный следователь, заведомо зная, что судом возобновление производства по уголовному делу признано незаконным и необоснованным, прошел в нейрохирургическое отделение больницы и предъявил тяжелобольному Филиппову А. А. обвинение по ст. 198 УК РФ при отсутствии его защитника Акбашевой З. Р., в присутствии дежурного адвоката.

Даже если оставить за скобками, что у нас на дворе не 37 год и предъявление обвинения человеку лежащему под капельницей в нейрохирургии это дикость, то, с точки зрения уголовно-процессуального кодекса, действия следователя являются грубейшим нарушением. По данным фактам мной направлена жалоба в Прокуратуру. Я искренне надеюсь, что мы всё же живем в правовом государстве и подобные противоправные действия будут пресекаться надзорными органами со всей возможной решительностью.

Напомним, по материалам дела, в 2011 владелец холдинга «Таганка» Андрей Смышляев купил компанию «Автореал» с истекающим сроком аренды у действующего в интересах Филиппова Евгения Ивушкина. Как оказалось, компания до 2011 года принадлежала Филиппову. Продлить договор аренды отказалось как раз Управление земельных ресурсов, которое курировал тот же Филиппов.

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