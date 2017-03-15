Адвокат вице-мэра Уфы прокомментировала обвинение Александра Филиппова
Адвокат первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова Зульфия Акбашева прокомментировала ProUfu.ru подробности скандального обвинения в налоговом преступлении.
Адвокат первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова Зульфия Акбашева прокомментировала ProUfu.ru подробности скандального обвинения в налоговом преступлении.
Напомним, чиновника подозревают в неуплате налога в размере 3,7 млн руб. По словам Акбашевой, 10 марта 2017 года Советский районный суд Уфы отменил постановления о прекращении уголовного дела, связанного с
«Несмотря на это, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Самойлов М. М. присутствовавший на суде и знавший о вынесенном решении, после суда направился в 21-горбольницы г. Уфы для дальнейшего проведения следственных действий.
А 14 марта данный следователь, заведомо зная, что судом возобновление производства по уголовному делу признано незаконным и необоснованным, прошел в нейрохирургическое отделение больницы и предъявил тяжелобольному Филиппову А. А. обвинение по ст. 198 УК РФ при отсутствии его защитника Акбашевой З. Р., в присутствии дежурного адвоката.
Даже если оставить за скобками, что у нас на дворе не 37 год и предъявление обвинения человеку лежащему под капельницей в нейрохирургии это дикость, то, с точки зрения
Напомним, по материалам дела, в 2011 владелец холдинга «Таганка» Андрей Смышляев купил компанию «Автореал» с истекающим сроком аренды у действующего в интересах Филиппова Евгения Ивушкина. Как оказалось, компания до 2011 года принадлежала Филиппову. Продлить договор аренды отказалось как раз Управление земельных ресурсов, которое курировал тот же Филиппов.