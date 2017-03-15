Ярошук: Мы уже три года ликвидируем незаконные стоки в ручьи Калининграда
По словам мэра, эту работу продолжат.
По словам мэра, эту работу продолжат.
Власти Калининграда на протяжении трёх последних лет активно борются с незаконными стоками в городские водоёмы. Об этом рассказал мэр Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 14 марта.
Мы три года серьёзно занимаемся наведением порядков на водных объектах Калининграда. Планово вычищаем всё, тейпируем стоки, боремся с ними и наводим порядок, — рассказал Ярошук.
Он также посетовал, что такая работа осложняется поверхностным расположением ливневой канализации и дренажной системы.
Ранее экологи оценивали состояние главной водной артерии Калининграда — Преголи — как удручающее. По оценкам специалистов, около 30% неочищенных стоков направляются прямо в реку.