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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Военный самолет США провел разведку вблизи Калининградской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил очередной многочасовой полет у российских рубежей на юге Балтики, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их данным, американский военный самолет с бортовым номером 62−4138 и позывным TANSY91, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши. В течение около трех часов он вел радиотехническую разведку вблизи российской территории, осуществляя полет вдоль южной границы области в польском воздушном пространстве на высоте 9,4 тыс. метров и у ее побережья над международными водами Балтики.

В какие-то моменты самолет приближался к сухопутной границе Калининградской области на расстояние около 60 км и на 90 км к ее побережью.

После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Этот самолет с бортовым номером 62−4138 в последние месяцы практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря. Изредка он также выполняет полеты у северных рубежей России в районе Баренцева моря.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, противовоздушной обороны (ПВО) и авиации противника.

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