Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Трамп раскритиковал клип музыканта за персонажа, похожего на него
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
15:02 (мск), источник: Kazinform

Начато судебное разбирательство по делу бывшего вице-министра образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В районном суде № 2 Алматинского района начато судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-вице-министра образования и науки РК Шаяхметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда г. Астаны.

Источник: Kazinform

Шаяхметов обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 176 ч.4 п. «б» УК). Также по делу проходит подсудимый А. Пак, обвиняемый по этой же статье, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст.ст.176 ч.4 п. «б», 177 ч.4 п. «б» УК). Судебное следствие начато, государственным обвинителем предъявлено обвинение.

Напомним, уголовное дело по факту присвоения и растраты более полутора миллиардов тенге бюджетных средств было возбуждено финансовой полицией в апреле 2013 года. Деньги предназначались для строительства образовательного учреждения на 700 мест в Усть-Каменогорске.

В мае 2013 года по подозрению в совершении указанного преступления задержаны вице-министр образования и науки Республики Казахстан Саят Шаяхметов и генеральный директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки РК» А. Пак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь