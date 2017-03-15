Начато судебное разбирательство по делу бывшего вице-министра образования

Шаяхметов обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 176 ч.4 п. «б» УК). Также по делу проходит подсудимый А. Пак, обвиняемый по этой же статье, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст.ст.176 ч.4 п. «б», 177 ч.4 п. «б» УК). Судебное следствие начато, государственным обвинителем предъявлено обвинение.

Напомним, уголовное дело по факту присвоения и растраты более полутора миллиардов тенге бюджетных средств было возбуждено финансовой полицией в апреле 2013 года. Деньги предназначались для строительства образовательного учреждения на 700 мест в Усть-Каменогорске.