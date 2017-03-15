Депутаты разработали сценарий на случай провала выборов мэра Омска

Лидер фракции ЛДПР в горсовете, член конкурсной комиссии по выборам мэра Алексей Ложкин предположил, при каких условиях мэра Омска может назначить следующий созыв горсовета.

«Это может случиться при таких условиях, если конкурсная комиссия, например, отберет двоих-троих кандидатов, но ни одного из них не утвердит Омский городской Совет. В таком случае нынешний созыв просто-напросто не успевает выбрать мэра, потому что необходимо будет опять назначить конкурсную комиссию, заново проводить процедуру приема заявок и отбора кандидатов. Если так случится, то мэра будет выбирать уже следующий созыв», — сказал Алексей Ложкин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», заявки от кандидатов конкурсная комиссия принимает до 4 апреля, а 6 выносит свой вердикт. Затем будущего главу Омска на апрельском пленарном заседании должны выбрать открытым голосованием депутаты.

По словам Алексея Ложкина, к майским праздникам уже должно проясниться, будет у Омска новый мэр или же его выберет новый созыв ОГС.