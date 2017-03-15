Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
16:34 (мск), источник: "Российская газета"

Миронов предложил перевести в Крым часть госведомств

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать Крым свободной экономической зоной и для развития полуострова перевести часть госведомств.

Свои идеи глава «эсеров» представил журналистам в канун годовщины крымского референдума.

Свою идею Миронов объяснил тем, что экономические преференции привлекут к полуострову внимание ведущих мировых предводителей товаров и услуг, не говоря уже об отечественных предпринимателях. Это должно сработать наряду со стабильной обстановкой, прекрасным климатом Крыма.

— Крым должен стать свободной экономической зоной… Это станет основой крымского процветания, примером и для нашей страны, и для остального мира, — считает Миронов.

Также лидер «СР» предложил наделить Крым частью столичных функций, в частности, на полуостров могли бы переехать некоторые госведомства. В качестве примеров Миронов упомянул Ростуризм и Россотрудничество.

В разговоре с журналистами он сообщил и о том, что парламентарии из 18 стран Евросоюза могут посетить Крымский полуостров по приглашению партии.

Миронов, кроме того, призвал Украину гарантировать безопасность российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, а также отказаться от политизации песенного конкурса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самый популярный мессенджер в России оказался опасным
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Москва и Берлин согласовали дату визита Меркель
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Украина готовит санкции против «дочек» российских банков
Министр спорта осудил выступление россиян под нейтральным флагом
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь