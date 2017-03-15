Миронов предложил перевести в Крым часть госведомств

Свои идеи глава «эсеров» представил журналистам в канун годовщины крымского референдума.

Свою идею Миронов объяснил тем, что экономические преференции привлекут к полуострову внимание ведущих мировых предводителей товаров и услуг, не говоря уже об отечественных предпринимателях. Это должно сработать наряду со стабильной обстановкой, прекрасным климатом Крыма.

— Крым должен стать свободной экономической зоной… Это станет основой крымского процветания, примером и для нашей страны, и для остального мира, — считает Миронов.

Также лидер «СР» предложил наделить Крым частью столичных функций, в частности, на полуостров могли бы переехать некоторые госведомства. В качестве примеров Миронов упомянул Ростуризм и Россотрудничество.

В разговоре с журналистами он сообщил и о том, что парламентарии из 18 стран Евросоюза могут посетить Крымский полуостров по приглашению партии.

Миронов, кроме того, призвал Украину гарантировать безопасность российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, а также отказаться от политизации песенного конкурса.