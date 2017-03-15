В одном из городов Свердловской области не смогли выбрать главу

Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Нижней Туры.

На заседании местной думы Сергей Мерзляков получил девять голосов, Алексей Стасенок получил пять, а Кирилл Бобов — два голоса. Теперь выборы назначены на июнь этого года.

«До этого июня временным главой города остается Сергей Мерзляков, а врио главы администрации Алексей Коробейников», — рассказали в администрации города.

Ранее Накануне.RU сообщало, что выборы главы города могут омрачиться скандалом. По некоторым данным, управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин лоббировал представителя УГМК Алексея Стасенка. Депутатам намеками, за кого нужно голосовать. Преин якобы провел несколько встреч с депутатами. Сам управляющий был удивлен такой информации.