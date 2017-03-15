Пермских чиновников вывели на грязный лёд

В роли «экскурсовода» выступил заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич. Темой выездной проверки стали городские тротуары. Сейчас на контроле находится 237 жалоб на состояние тротуаров и дворов, большинство которых до сих пор находятся в ненормативном состоянии.

Путь движения проложил сам Анатолий Дашкевич. Отдуваться же за своих коллег пришлось исполняющему обязанности главы Свердловского района Василию Пастуху и представителям подрядных организаций, отвечающих за уборку улично-дорожной сети. Именно по ним и прошла вереница пермских чиновников: от ул. 25 Октября до перекрёстка ул. Революции и Комсомольского пр. Их взгляду открылась удручающая картина — на перекрёстках горы почерневшего от грязи с проезжей части неубранного снега и льда, большинство тротуаров были скрыты под толстой труднопроходимой коркой льда.

«Это центр города — улицы первой категории… Мы специально не поехали далеко, а вышли именно здесь. Где подрядчик? Вот это тротуар, как по нему должны ходить люди? Причём, он находится вблизи крупнейшего в городе торгового центра, который ежедневно посещают тысячи жителей. Вы спокойно говорите мне, что здесь можно вообще передвигаться? Это просто опасно. Почему лежат кучи снега на протяжении нескольких дней? Совсем скоро эта грязь и влага полностью уйдут на тротуар. В течение суток здесь всё должно быть приведено в соответствие с той категории, к которой относится эта улица», — потребовал Анатолий Дашкевич.

На одном из участков Анатолий Дашкевич, как опытный благоустроитель, на глаз определил перепад наката не менее 15 см.

«За выходные здесь, похоже, посыпано не было — народ шёл, спотыкался, падал. Как по этому льду должны ходить люди? Подрядчик в это время, наверное, просто спал. То, что мы сейчас здесь видим, относится ко всем районам без исключения. Свердловский район выбран только в качестве примера. У вас всех есть такая проблема и всем вам надо посвятить ближайшее время, чтобы не поездить, а походить по тротуарам вместе с подрядчиками», — призвал присутствующих заместитель главы города.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы Перми: