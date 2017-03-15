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15:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Адвокату Винницкому добавили три года

В Общественной палате РФ.

Первое в 2017 году заседание Общественной палаты Свердловской области предвкушало интригу. Его проведение 15 марта с формальной точки зрения нарушило регламент. Членов палаты должны были известить о нем за пару недель, а в реальности — за пару дней. Все делалось столь поспешно, что даже пресса едва не оказалась за закрытыми дверями — список журналистов на проход в резиденцию губернатора, где решили собрать общественников, после небольшого скандала утверждали с утра среды.

Ключевым вопросом было избрание представителя свердловской ОП в Общественную палату РФ. Последние три года «послом» был Владимир Винницкий — по совместительству заместитель главы свердловской палаты, а также председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. И лишаться федерального статуса он явно не хотел.

Источники «Уралинформбюро» накануне указывали, что конкурентами Винницкого могут стать Валерий Черкашин и Андрей Волегов. Что, собственно, и подтвердилось.

Обсуждению кандидатур нежданно предшествовало заявление первого заместителя главы губернаторской администрации Вадима Дубичева. Он сообщил присутствующим, что Евгений Куйвашев рекомендует палате переизбрать Винницкого.

Винницкому и Дубичеву есть что обсудить в сторонке.

После чего Валерий Черкашин заявил, что он встречался с губернатором, который не стал возражать его выдвижению в федеральную палату. Но Черкашин берет самоотвод, причины которого он готов лично объяснить Куйвашеву.

При этом он порекомендовал проголосовать за Андрея Волегова. Этот нижнетагильский эколог получил немалую известность в прошлом году, заставив власти обратить внимание на проблему вымирания Черноисточинского пруда, питающего водой город металлургов.

Волегов не побоялся выйти на спарринг с Винницким, но силы, естественно, были неравны. В тайном голосовании приняли участие 28 присутствующих членов ОП (всего их 42). Матерый адвокат получил 24 голоса, эколог — 4.

«Вы не расстраивайтесь, с первого раза не все получается», — ободрил проигравшего глава палаты Станислав Набойченко.

Владимиру Винницкому предстоит представлять регион в федеральной Общественной палате в 2017—2019 годах.

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