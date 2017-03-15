Николай Меркушкин: «Формирование общественных советов Самары завершено на 95%»

В заседании приняли участие вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, руководители профильных департаментов областного правительства и Общественной палаты.

Задачу усилить работу общественности по наведению порядка в сфере благоустройства и системе ЖКХ поставил глава региона в начале этого года, и спустя два месяца работа по формированию общественных советов подошла к логическому завершению.

«Перед нами стояла задача подвести все структуры власти максимально близко к людям. В этом направлении была проделана большая работа со стороны администрации губернатора, Самарской губернской думы, городской администрации. Мы должны утвердить схему дальнейшей работы. Все вопросы должны быть уже решены», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Олег Фурсов пояснил, что в Самаре в рамках утвержденной областным правительством дорожной карты формируются общественные советы микрорайонов (ОСМ) и общественные советы территорий (ОСТ).

В состав ОСТ будут входить представители многоквартирных домов, общественных организаций, предприятий, а ОСМ, являющиеся вторым уровнем общественного самоуправления, будут формироваться из представителей ОСТ.

«В Самаре создается 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов. В советы территорий будут входить не более 30 человек, в ОСМ — не более 20», — сообщил глава города.

Стоит отметить, что в состав каждого общественного совета будут входить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Олег Фурсов добавил, что уже сформирован функционал этих структур.

Так, ОСТ будут участвовать в работе комиссий по проверке технического состояния жилого дома и инженерного оборудования и готовить предложения о проведении текущего и капитального ремонта.

Кроме того, они будут оказывать содействие органам местного самоуправления в созыве общего собрания собственников в многоквартирном доме, участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки и межевания территорий, заниматься общественным мониторингом выполнения мероприятий и участие в приемке работ по благоустройству территорий.

На плечи общественных советов микрорайонов будут возложены обязанности приемки муниципальных работ и оценка их эффективности, участие в работе комиссий по приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту многоквартирных работ с правом подписи в акте приема-сдачи работ.

Кроме того, ОСМ получают право участвовать в разработке, общественном обсуждении и контроле внедрения проектов и программ, направленных на комплексное социально-экономическое развитие инфраструктуры микрорайонов. Общественные советы должны быть сформированы в областном центре до середины апреля.

«Подготовительная работа проведена на 95%, надо начинать работать, оставшиеся вопросы будем решать в текущем режиме», — выслушав главу города, сказал Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что приоритетное внимание в своей работе общественные советы должны сосредоточить на вопросах благоустройства Самары.

«В Москве уже нигде снега нет, чистый европейский город. Приезжаешь к нам, везде грязный снег и никто не пытается этот снег убрать. Даже на солнечную сторону переложить снег не можем, чтобы он быстрее сам растаял. Я два месяца назад обращал внимание на это, но никто эту работу так никто и не ведет. В итоге, снег у нас до 9 мая лежать может», — подверг резкой критике муниципальные службы Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что по примеру Москвы представители районов города должны ежедневно совершать обход подведомственных им территорий. По мнению губернатора, формируемые общественные советы будут не только контролировать работу муниципалитета по уборке города, но и сами активно включаться в эту работу.

Губернатор добавил, что в этом году дополнительные средства на приведение в порядок городской среды будут выделены из федерального бюджета.

«Самарская область включена в национальную программу благоустройства территорий. Регион получит самую большую сумму на эти цели среди всех участников этой программы. Со своей стороны, областной бюджет также выделяет серьезные средства на условиях софинансирования. В итоге, в общей сложности на благоустройство будет направлен дополнительно один миллиард рублей», — сообщил Николай Меркушкин.

Глава региона пояснил, что в ближайшее время документ будет утвержден федеральным правительством. «Наша задача — максимально эффективно использовать каждый рубль и правильно все организовать. На положительный результат мы сможем рассчитывать только в том случае, если в каждом дворе у нас будет грамотно выстроена работа», — сказал губернатор, добавив, что большая роль здесь будет отведена создаваемым общественным советам.

В завершении встречи Николай Меркушкин подчеркнул, что в общественные советы должны войти те активные граждане, кто готов и хочет улучшить свою жизненную среду проживания — улицу, двор, дом. Власть же, со своей стороны, будет им помогать, в том числе и ресурсами.