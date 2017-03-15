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16:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД ФРГ осудил решение Украины о транспортной блокаде Донбасса

Как заявил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер, есть беспокойство из-за временного полного прекращении грузового сообщения с регионами.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Решение властей Украины о транспортной блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не способствует деэскалации конфликта и углубляет разделение в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

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«Мы обеспокоены сегодняшним решением СНБО о временном полном прекращении грузового сообщения с регионами сепаратистов. Такое решение, на наш взгляд, не ведет к деэскалации, напротив, оно углубляет тенденции к разделению в Донбассе», — сказал Шефер.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям. В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Комментарии
1
Александр
Мама поехала налаживать отношения с Россией К нам уже ни кто не едет Поняли все что нам ни от кого ни чего не надо Главное безвиз Что бы все рванули с этой гребаной страны
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