Меркель посетит РФ и обсудит с Путиным Украину — Песков

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию, дата визита согласована, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Согласована дата», — сказал Ушаков журналистам.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи Владимира Путина и Меркель будет затрагиваться вопрос Украины.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных властям территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.