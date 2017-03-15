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18:02 (мск), источник: Фонтанка

В ЗакСе утвердили возможность повышения платы за детские сады

Законодательное собрание Петербурга на пленарном заседании 15 марта проголосовало в третьем чтении за законопроект о возможности повысить плату за детские сады вдвое. За документ отдал свой голос 31 депутат.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект предлагает возможность установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации в месяц. Сейчас размер коэффициента в два раза ниже — 10 процентов (ежемесячная плата за одного ребёнка составляет порядка 700 рублей).

Депутаты пятого, предыдущего созыва, предлагали не повышать плату и оставить размер коэффициента на прежнем уровне, в Смольном, напротив, настаивали на увеличении.

Решение об изменении платы будут принимать в Смольном.

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