В ЗакСе утвердили возможность повышения платы за детские сады

Законопроект предлагает возможность установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации в месяц. Сейчас размер коэффициента в два раза ниже — 10 процентов (ежемесячная плата за одного ребёнка составляет порядка 700 рублей).

Депутаты пятого, предыдущего созыва, предлагали не повышать плату и оставить размер коэффициента на прежнем уровне, в Смольном, напротив, настаивали на увеличении.

Решение об изменении платы будут принимать в Смольном.