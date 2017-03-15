Москва и Берлин согласовали дату визита Меркель

Президент России Владимир Путин обсудит с Меркель украинский вопрос, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он отказался назвать конкретную дату, подчеркнув, что Москва и Берлин объявят ее позднее одновременно.

Меркель призвала улучшить отношения с Россией как с соседом ЕС

9 марта Песков сообщил, что визит канцлера Германии в Россию не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.

Ранее в тот же день Путин в ходе встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер подчеркнул, что страны должны идти по пути нормализации отношений.

Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. Лидеры двух стран высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.