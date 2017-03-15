Москва и Берлин согласовали дату визита Меркель
Дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву согласована. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС в среду, 15 марта.
Дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву согласована. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС в среду, 15 марта.
Он отказался назвать конкретную дату, подчеркнув, что Москва и Берлин объявят ее позднее одновременно.
Президент России Владимир Путин обсудит с Меркель украинский вопрос, отметил
9 марта Песков сообщил, что визит канцлера Германии в Россию не означает возобновления
Ранее в тот же день Путин в ходе встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны
Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. Лидеры двух стран высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.
Ответ: Нихт ферштейн!