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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва и Берлин согласовали дату визита Меркель

Дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву согласована. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС в среду, 15 марта.

Источник: AP 2017

Он отказался назвать конкретную дату, подчеркнув, что Москва и Берлин объявят ее позднее одновременно.

Президент России Владимир Путин обсудит с Меркель украинский вопрос, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

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9 марта Песков сообщил, что визит канцлера Германии в Россию не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.

Ранее в тот же день Путин в ходе встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер подчеркнул, что страны должны идти по пути нормализации отношений.

Последний телефонный разговор Путина с Меркель состоялся 7 февраля. Лидеры двух стран высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.

Комментарии
5
ПРОХОР
Шапокляк в гости собралась.
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александр зыков
На хрена её приглашать , она уже своё дело сделала , - навредила по максимуму ... Приедет исключительно с пользой для себя , - поднять свой авторитет перед скорыми выборами в Германии , практической пользы от её визита ноль ... Знание русского языка , как ни странно не помог ей хоть о чём-нибудь договориться с Путиным ... Так какой смысл ехать в Россию сейчас ? Думаю никакого , пустая трата времени ...
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эльшат мехтиев
Один другому: Вы понимаете по-немецки?
Ответ: Нихт ферштейн!
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