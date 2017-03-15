Глава общественной палаты Крыма рассказал о вредном украинском мифе

«Наши враги, нужно вещи называть своими именами, пытаются создать такой миф, что мы ушли из Украины в Россию ради лучшей жизни, что в России колбаса вкуснее или дешевле, лучше пенсии, пособии и так далее. Они говорят, что когда в Украине будет все хорошо, все наладится, тогда крымчане опять к нам вернутся, чтобы еще было лучше. Это вредный миф», — сказал Иоффе на международном круглом столе «Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы».

По его словам, киевским властям не понять, что крымчане вернулись в Россию, на свою историческую родину, совершенно из других побуждений. «Эти настроения все эти долгие украинские годы жили в крымском сообществе», — подчеркнул Иоффе.