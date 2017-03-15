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18:06 (мск), источник: РИА Новости

Глава общественной палаты Крыма рассказал о вредном украинском мифе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. На Украине пытаются создать вредный миф, что крымчане ушли в Россию из меркантильных соображений — ради лучшей жизни, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Источник: РИА "Новости"

«Наши враги, нужно вещи называть своими именами, пытаются создать такой миф, что мы ушли из Украины в Россию ради лучшей жизни, что в России колбаса вкуснее или дешевле, лучше пенсии, пособии и так далее. Они говорят, что когда в Украине будет все хорошо, все наладится, тогда крымчане опять к нам вернутся, чтобы еще было лучше. Это вредный миф», — сказал Иоффе на международном круглом столе «Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы».

По его словам, киевским властям не понять, что крымчане вернулись в Россию, на свою историческую родину, совершенно из других побуждений. «Эти настроения все эти долгие украинские годы жили в крымском сообществе», — подчеркнул Иоффе.

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