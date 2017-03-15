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17:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ректоры назначены в четырех из шести государственных вузах РК

В двух университетах министерству образования порекомендовало провести конкурс повторно.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. На заседании республиканской конкурсной комиссии под председательством депутата сената Дариги Назарбаевой были выбраны ректоры четырех государственных вузов Республики Казахстан, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На рассмотрение комиссии наблюдательными советами указанных были рекомендованы 11 претендентов из 45 человек, претендующих на должность ректоров в шесть государственных вузов.

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По итогам собеседования с претендентами и обсуждения представленных ими программ развития вузов к назначению ректорами рекомендованы: Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова — Бауыржан Ердембеков, Карагандинского государственного индустриального университета — Бахыт Жаутиков, Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева — Серик Омирбаев и Таразского государственного педагогического института — Дариякуль Кожамжарова.

По Каспийскому государственному университету технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и Таразскому государственному университету им. М. Х. Дулати конкурс признан несостоявшимся и министерству образования и науки рекомендовано провести конкурс повторно.

С 2016 года в Казахстане изменились правила назначения ректоров государственных вузов. Теперь эта должность является выборной и назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. В прежние годы ректоров государственных вузов назначал министр образования и науки РК.

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