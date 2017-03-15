Ректоры назначены в четырех из шести государственных вузах РК
В двух университетах министерству образования порекомендовало провести конкурс повторно.
В двух университетах министерству образования порекомендовало провести конкурс повторно.
АСТАНА, 15 мар — Sputnik. На заседании республиканской конкурсной комиссии под председательством депутата сената Дариги Назарбаевой были выбраны ректоры четырех государственных вузов Республики Казахстан, сообщила
На рассмотрение комиссии наблюдательными советами указанных были рекомендованы 11 претендентов из 45 человек, претендующих на должность ректоров в шесть государственных вузов.
По итогам собеседования с претендентами и обсуждения представленных ими программ развития вузов к назначению ректорами рекомендованы: Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова — Бауыржан Ердембеков, Карагандинского государственного индустриального университета — Бахыт Жаутиков,
По Каспийскому государственному университету технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и Таразскому государственному университету им. М. Х. Дулати конкурс признан несостоявшимся и министерству образования и науки рекомендовано провести конкурс повторно.
С 2016 года в Казахстане изменились правила назначения ректоров государственных вузов. Теперь эта должность является выборной и назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. В прежние годы ректоров государственных вузов назначал министр образования и науки РК.