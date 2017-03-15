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17:18 (мск), источник: УНИАН

В УГО не объясняют, каким образом люди в камуфляже сегодня зашли в Раду

Сейчас в ведомстве разбираются с этим вопросом.

Источник: УНИАН

В Управлении Государственной охраны пока не объясняют, каким образом группа правоохранителей в камуфляже попала в сессионный зал Верховной Рады, которая охраняется сотрудниками УГО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГО.

В ведомстве отметили, что сейчас разбираются с этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламентский зал депутаты провели полицейских, которые рассказали о конфликте под Славянском с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

Первый заместитель председателя ВР Оксана Сыроид объявила, что депутаты из фракций «БПП» и «Народный фронт», которые просили объявить перерыв, хотят выступить с трибуны.

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По ее словам, когда она вела пленарное заседание ВР и увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, то восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны».

«И я вынуждена была закрыть пленарное заседание сегодня», — констатировала заместитель председателя парламента.

Когда в сессионный зал вошли в сопровождении депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко правоохранители в камуфляже и направились к трибуне парламента, как утверждает Сыроид, в ответ на это она сразу же объявила о закрытии сегодняшнего заседания ВР.

Несмотря на это, четверо работников полиции с парламентской трибуны рассказали подробности о вчерашней попытке прорваться через блокпост колонны автомобилей во главе с народным депутатом Парасюком.

По словам командира роты специального назначения при ГУНПУ в Донецкой области полковника полиции Юрия Голубана, около 19 часов к блокпосту при въезде в Славянск подъехала колонна из 13 автомобилей, которую сопровождал Парасюк.

«Пренебрегая законными требованиями полицейских предоставить документы и автомобили для осмотра, народный депутат создал конфликтную ситуацию, в результате которой против полицейских были применены газовые баллончики», — сказал полицейский.

Он констатировал, что в результате этих действий пострадали шестеро полицейских — три с ожогами глаз и лица, один с повреждением ноги и два с серьезными гематомами, которые нанес именно Парасюк.

Начальник криминальной полиции Славянского отдела полиции Павел Свирь заявил, что «то, что вчера происходило на блокпосту — стоишь с “открытым ртом” и не понимаешь, как такое может происходить в цивилизованном государстве».

«Люди, которые были с народным депутатом, сказали мне в лицо, что будут искать наши семьи и вырезать наших детей. Честно сказать — я не слышал таких слов даже «по ту сторону баррикады», — отметил он.

Сыроид обратилась к Генеральной прокуратуре и СБУ по поводу сегодняшних событий в парламенте.

«Я не знаю, что там продолжается. Но кто дал разрешение включить микрофоны в зале парламентских заседаний… А отдельные народные депутаты, фактически узурпировав функции спикера и вице-спикера, поскольку там нет никого, продолжают что-то вести в зале пленарных заседаний», — сказала она.

Сыроид объяснила, что она не могла связаться с руководителем Аппарата Верховной Рады и не понимает, на каком основании в сессионном зале после закрытия заседания продолжалась какая-то работа.

Вице-спикер убеждена, что СБУ и ГПУ должны провести расследование: кто спланировал эти действия и с какой целью.

***Вечером 14 марта на блокпосту в Славянске при проверке документов произошел конфликт между правоохранителями и Парасюком и сторонниками блокады, которые двигались колонной в составе 13 автомобилей. В результате конфликта семь полицейских получили телесные повреждения. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Позже в тот же день под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались через блокпост в Славянск.

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