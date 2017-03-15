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17:16 (мск), источник: Publika.md

Сергей Сырбу отреагировал на критику Майи Санду о смене избирательной системы

Демократ Сергей Сырбу ответил Майе Санду, которая раскритиковала инициативу о смене избирательной системы.

Источник: Publika.md

Депутат подчеркнул, что границы одномандатных округов нужно определить за три месяца до выборов, чтобы избежать неточностей при составлении списков избирателей.

Также Сергей Сырбу отметил, что лидер Партии действия и солидарности неверно поняла процедуру отзыва депутатов. Лишать законодателей мандата будут не по решению суда, а по итогам местных референдумов.

Сергей Сырбу привел также обоснования необходимости ограничиться одним туром голосования. По его словам, большинство граждан имеют объективное мнение о кандидате, их прямое и непосредственное голосование достаточно точно отражает уровень доверия к тому или иному политику, вне зависимости от его закулисных игр или попыток ввести людей в заблуждение.

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