Сергей Сырбу отреагировал на критику Майи Санду о смене избирательной системы
Демократ Сергей Сырбу ответил Майе Санду, которая раскритиковала инициативу о смене избирательной системы.
Демократ Сергей Сырбу ответил Майе Санду, которая раскритиковала инициативу о смене избирательной системы.
Депутат подчеркнул, что границы одномандатных округов нужно определить за три месяца до выборов, чтобы избежать неточностей при составлении списков избирателей.
Также Сергей Сырбу отметил, что лидер Партии действия и солидарности неверно поняла процедуру отзыва депутатов. Лишать законодателей мандата будут не по решению суда, а по итогам местных референдумов.
Сергей Сырбу привел также обоснования необходимости ограничиться одним туром голосования. По его словам, большинство граждан имеют объективное мнение о кандидате, их прямое и непосредственное голосование достаточно точно отражает уровень доверия к тому или иному политику, вне зависимости от его закулисных игр или попыток ввести людей в заблуждение.