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18:13 (мск), источник: Sputnik.by

Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен

Европейский чиновник в белорусской столице не только встретится с высшими должностными лицами страны, но и посмотрит балет «Иоланта».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь готова на высоком уровне провести заседание 26-сессии ПА ОБСЕ в начале июля 2017 года, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

Из Национального аэропорта Минск делегация ПА ОБСЕ во главе с Муттонен прибыла в Палату представителей Национального собрания Беларуси, где состоялась рабочая встреча со спикером нижней палаты Владимиром Андрейченко и вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной.

«Мы всегда очень ответственно относились к участию в ОБСЕ и внесли значительный вклад в дело укрепления безопасности в европейском регионе», — сказал Андрейченко.

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«Думаю, что ваш визит в Беларусь, встреча с президентом и подписание соглашения о проведении сессии — это еще один шаг в развитии диалога по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — продолжил он.

По словам Андрейченко, в последние годы Беларусь стала местом проведения различных встреч, «направленных на укрепление стабильности и безопасности в Европе».

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен хочет предложить властям Австрии сделать 8 Марта выходным днем.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы сессия была проведена на достойном уровне.

В свою очередь Муттонен заявила, что она тронута теплым приемом в Минске. «Мы также ценим ваше предложение провести заседание сессии в Минске», — сказала еврочиновник.

Муттонен также отметила, что проведение сессии в белорусской столице и ее сегодняшний визит являются новым шансом укрепить диалог и межпарламентское сотрудничество.

Беларусь, рассказал Андрейченко, внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности в Европейском регионе.

Она отметила, что ценит открытость белорусской стороны, а также то, как в Беларуси относятся к женскому вопросу. «Я услышала, что в Беларуси 8 Марта является выходным днем, я привезу эту традицию в Австрию», — сказал Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ также выразила надежду, что Беларусь применит рекомендации организации по изменению избирательного процесса.

Кроме встреч с руководством страны, в программе визита Муттонен посещение ряда предприятий, а также Большого театра, где будет исполнена опера «Иоланта».

Комментарии
1
Владимир *****
Лукашенко так хочет быть родным и любимым на Западе аж до умопомрачения!...Какая честь!... Какое признание.что он не диктатор!...Ах-ах-ах...
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