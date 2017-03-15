Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен

«Мы всегда очень ответственно относились к участию в ОБСЕ и внесли значительный вклад в дело укрепления безопасности в европейском регионе», — сказал Андрейченко.

Из Национального аэропорта Минск делегация ПА ОБСЕ во главе с Муттонен прибыла в Палату представителей Национального собрания Беларуси, где состоялась рабочая встреча со спикером нижней палаты Владимиром Андрейченко и вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной.

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь готова на высоком уровне провести заседание 26-сессии ПА ОБСЕ в начале июля 2017 года, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

«Думаю, что ваш визит в Беларусь, встреча с президентом и подписание соглашения о проведении сессии — это еще один шаг в развитии диалога по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — продолжил он.

По словам Андрейченко, в последние годы Беларусь стала местом проведения различных встреч, «направленных на укрепление стабильности и безопасности в Европе».

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен хочет предложить властям Австрии сделать 8 Марта выходным днем.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы сессия была проведена на достойном уровне.

В свою очередь Муттонен заявила, что она тронута теплым приемом в Минске. «Мы также ценим ваше предложение провести заседание сессии в Минске», — сказала еврочиновник.

Муттонен также отметила, что проведение сессии в белорусской столице и ее сегодняшний визит являются новым шансом укрепить диалог и межпарламентское сотрудничество.

Беларусь, рассказал Андрейченко, внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности в Европейском регионе.

Она отметила, что ценит открытость белорусской стороны, а также то, как в Беларуси относятся к женскому вопросу. «Я услышала, что в Беларуси 8 Марта является выходным днем, я привезу эту традицию в Австрию», — сказал Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ также выразила надежду, что Беларусь применит рекомендации организации по изменению избирательного процесса.

Кроме встреч с руководством страны, в программе визита Муттонен посещение ряда предприятий, а также Большого театра, где будет исполнена опера «Иоланта».