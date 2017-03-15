Глава Минэкономики: мы поддержим строительство торговых центров

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Государство в последние годы активно инвестировало в экономику, и только это помогло республике удержаться на плаву, заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Теперь, по словам Сулейменова, Казахстану нужно полное переформатирование экономической политики. По мнению главы ведомства, движущими силами роста экономики в 2017 году будут медицина, образование и торговля. Поэтому план правительства рассчитан на государственную поддержку именно этих сфер экономики.

«У нас большие деньги были инвестированы в образование и медицину. Соответственно, экспортный потенциал медицинских услуг надо раскрывать. И мы хотим его рассматривать как один из драйверов экономического роста», — сообщил министр во время выступления на саммите CFO Idea Exchange & Networking Event в Алматы.

Он подчеркнул, что частные инвестиции в медицину растут и за прошлый год составили около 7%.

Что касается образования, то здесь тоже, по мнению министра, прогресс очевиден.

«В наших вузах учится много студентов из Афганистана, Пакистана, Индии. Это наш потенциал, и надо дальше работать над брендом “Казахстанское образование”. Экспорт образовательных услуг — это то, в чем мы можем реально конкурировать», — уверенно заявил глава Минэкономики.