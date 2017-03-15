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18:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава Минэкономики: мы поддержим строительство торговых центров

Тимур Сулейменов считает образование и торговлю движущими силами роста экономики в 2017 году.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Государство в последние годы активно инвестировало в экономику, и только это помогло республике удержаться на плаву, заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Теперь, по словам Сулейменова, Казахстану нужно полное переформатирование экономической политики. По мнению главы ведомства, движущими силами роста экономики в 2017 году будут медицина, образование и торговля. Поэтому план правительства рассчитан на государственную поддержку именно этих сфер экономики.

«У нас большие деньги были инвестированы в образование и медицину. Соответственно, экспортный потенциал медицинских услуг надо раскрывать. И мы хотим его рассматривать как один из драйверов экономического роста», — сообщил министр во время выступления на саммите CFO Idea Exchange & Networking Event в Алматы.

Он подчеркнул, что частные инвестиции в медицину растут и за прошлый год составили около 7%.

Что касается образования, то здесь тоже, по мнению министра, прогресс очевиден.

«В наших вузах учится много студентов из Афганистана, Пакистана, Индии. Это наш потенциал, и надо дальше работать над брендом “Казахстанское образование”. Экспорт образовательных услуг — это то, в чем мы можем реально конкурировать», — уверенно заявил глава Минэкономики.

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Также в ведомстве Сулейменова ценят экономическую выгоду от торговли.

«Торговля всегда была большим драйвером, она один из крупнейших элементов структуры ВВП, — сказал министр. — Торговля — это от 12 до 15% ВВП, и она всеобъемлющая».

Торговля, как отметил Тимур Сулейменов, принесла госказне большое количество налогов и при этом развивалась без какого-то значительного государственного регулирования и господдержки.

«Поэтому мы хотим начать развивать и возможно поддерживать строительство современных торговых центров, — сказал он. — В первую очередь, продовольственных — это там, где цены ниже, налоги платятся и качество продуктов соответствующее. Я думаю, что при переформатировании методов господдержки мы какие-то меры поддержки предусмотрим в части развития торгового формата».

Торговля по правилам ВТО и ЕАЭС.

Министр также рассказал, что «по-настоящему взялся за создание единого экспортного агентства».

«Сейчас готовится экспортная стратегия, в которой мы предусматриваем и механизмы административной поддержки, и механизмы финансовой поддержки экспорта. В итоге драйвером экономики пойдет наращивание экспортных поставок. Очевидно, что мы будем соблюдать требования ВТО и требования в рамках ЕАЭС. Есть большое количество ограничений, поэтому нельзя идти нахрапом, но, тем не менее, это та работа, которую мы будем проводить».

При этом он с сожалением подчеркнул, что, по мнению его коллег, торговые эффекты ЕАЭС исчерпаны и нужно искать новые рынки сбыта.

«Наладить торговый режим с Китайской Народной Республикой не готов пока ни один из наших союзников в рамках ЕАЭС, поэтому мы должны искать перспективные рынки сбыта еще дальше. Такими направлениями, по нашему мнению, являются Иран, Индия и Израиль», — сказал министр, отметив, что с Ираном переговоры уже давно идут и, вероятно, к середине года торговые отношения с этой страной будут налажены.

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