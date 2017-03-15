Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
18:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Аваков: Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских машин

Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских автомобилей и «гуманитарки».

Источник: Telegraf.com.ua

Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Об этом сообщили министр информполитики Юрий Стець и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Украинская правда.

«Речь идет о перемещении грузов и в решении СНБО четко указано каких: гуманитарных это не касается», — сказал Стець в комментарии агентству Інтерфакс-Україна в среду днем.

Читайте также
МИД ФРГ осудил решение Украины о транспортной блокаде Донбасса

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил «Украинской правде», что решение не касается гражданского транспорта.

«Решение не касается граждан и их личного имущества», — пояснил он Украинской правде.

«Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», — уточнил он.

Как известно, СНБО приняла решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения. Решение будет действовать до реализации пунктов 1−2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ
Орешкина и Дурова включили в список молодых мировых лидеров
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь