Аваков: Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских машин
Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских автомобилей и «гуманитарки».
Перекрытие дорог в ОРДЛО не касается гражданских автомобилей и «гуманитарки».
Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Об этом сообщили министр информполитики Юрий Стець и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Украинская правда.
«Речь идет о перемещении грузов и в решении СНБО четко указано каких: гуманитарных это не касается», — сказал Стець в комментарии агентству Інтерфакс-Україна в среду днем.
В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил «Украинской правде», что решение не касается гражданского транспорта.
«Решение не касается граждан и их личного имущества», — пояснил он Украинской правде.
«Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», — уточнил он.
Как известно, СНБО приняла решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения. Решение будет действовать до реализации пунктов 1−2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.