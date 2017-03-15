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17:58 (мск), источник: 112.ua

У здания АП митингуют «Матери за импичмент Порошенко»

На месте акции жгут файеры.

Источник: 112.ua

Активисты движения «Матери за импичмент Порошенко» приковали себя наручниками к воротам Администрации президента, сообщают «Українські новини».

«Женщины требуют отставки президента и прекращения войны на востоке Украины. Матери, потерявшие своих детей в зоне АТО, считают, что война будет продолжаться до тех пор, пока Порошенко будет у власти», — сказано в сообщении.

Лидер движения, член Комитета солдатских матерей Наталья Дон, заявила, что «власти и глава СБУ Грицак видят в нас руку Москвы, они всегда пытаются все свои проблемы списать на руку Кремля. Но у нас народный протест и мы будем стоять, пока Порошенко не уйдет в отставку».

В руках у женщин плакаты «За импичмент президента». Они утверждают, что на них пытались напасть представители национального корпуса «Азов», а сотрудники полиции всячески препятствуют проведению акции. К зданию АП прибыли ветераны АТО и также начали скандировать «Импичмент!» вместе с ними. На месте акции жгут файеры.

На данный момент акция матерей на Банковой продолжается.

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