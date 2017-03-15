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18:04 (мск), источник: Noi.md

Антикоррупционная прокуратура предоставила детали задержания Грамы

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама был задержан на 72 часа, объявил глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

По словам Морарь, задержание министра произошло в рамках открытого ранее дела о незаконном присвоении имущества, принадлежащего Национальному колледжу виноградарства и виноделия, расположенного в Ставченах.

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«Выявились обстоятельства, касающиеся акта коррупции, совершенного министром сельского хозяйства. Были проведены обыски в офисе и дома в поисках определенных документов. Подозрение связано с получением денег за выполнение или невыполнение служебных обязанностей», — уточнил Морарь.

Полиция подозревает, что Эдуард Грама пытался помочь нескольким лицам, желающим вступить во владение около 9,2 га земли, принадлежащих колледжу виноградарства. Виорел Морарь не уточнил, какую сумму денег получил министра в обмен на оказанную благосклонность.

По его словам, в начале 2016 года было возбуждено уголовное дело о попытке мошеннического присвоения имущества, принадлежащего Национальному колледжу виноградарства и виноделия, и на этой неделе дело было передано в суд.

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